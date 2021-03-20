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Футболист напал на соперника с кулаками. Ему грозит уголовная ответственность

20 марта, 11:45

Александр Трикиша

Стивен Джеррард был свидетелем инцидента, но уверяет, что перед этим прозвучали расистские оскорбления

После матча 1/8 финала Лиги Европы между шотландским "Рейнджерс" и чешским "Слованом" произошел скандал. Как утверждает пражский клуб, игрок шотландцев Глен Камара с кулаками напал на Ондржея Куделу.

"Славия" подала заявление в шотландскую полицию через посольство Чехии в Лондоне на открытие уголовного дела о физическом нападении на игрока Ондржея Куделы.

Физическое нападение на Ондржея Куделу было подготовленным и преднамеренным актом, который включал прикрытие камер на месте происшествия. Нападение было жестоким и совершалось в полную силу с намерением причинить физический вред нашему игроку.

В тексте указаны имена людей, ставших свидетелями инцидента, в том числе представители УЕФА и главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард", – говорится в заявлении на сайте "Славии".

Тем не менее, сам Джеррард уверяет, что Кудела оскорбил Камару на расовой почве.

Напомним, что в ответном матче 1/8 финала "Славия" одержала победу со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал. В следующем раунде чехи сыграют против лондонского "Арсенала". Все результаты жеребьевки 1/4 Лиги Европы.

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Лига Европы Рейнджерс Стивен Джеррард Славия Прага

Источник: Сегодня|Спорт

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