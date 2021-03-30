Футболист Пердута пообещал месяц ходить зеленым: что для этого нужно

Защитник Ворсклы покрасится, если его команда запрыгнет с четвертого на второе место УПЛ

Защитник полтавской Ворсклы Игорь Пердута пообещал оригинально отметить попадание его команды в ТОП-2 чемпионата Украины, если таковое случится.

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"Могу постричься налысо или покрасить волосы в зеленый цвет (один из клубных цветов Ворсклы). Пусть будет, но это если мы займем как минимум второе место и выйдем в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Месяц буду ходить зеленый", – сказал Пердута, которого цитирует Брутальный футбол.

Игорь Пердута / Фото: Facebook

"У нас сейчас задача – выходить и выигрывать каждую игру, а что будет на выходе, потом сядем и посмотрим. Конечно, хочется забраться повыше, занять и второе, и первое место", – добавил Игорь.

Отметим, что на данный момент Ворскла занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, за семь туров до финиша отставая на восемь очков от Шахтера, идущего вторым.

Игорь Пердута / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Ранее Пердута рассказал, что жена легко взяла его фамилию. "Я сам удивился, если честно. Она еще так удивленно у меня спрашивала: "Тю, а какую еще я должна брать?" В конце концов, у нее девичья фамилия Москаль", – признался футболист Ворсклы в комментарии Полтавщина Спорт.

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