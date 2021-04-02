Футболист получил красную карточку на 9-й секунде матча: видео

Чем думал игрок, когда прыгнул двумя ногами в соперника?

Футболист бразильского клуба Ботафого Параиба Кайо умудрился получить красную карточку спустя 9 секунд после начала поединка! Случилось это во встрече регионального турнира Кубок Нордесте против Трезе.

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Кайо пытался добраться до мяча после длинной передачи из глубины поля и двумя ногами прыгнул в соперника. Рефери долго не думал и показал грубияну красную карточку. Отметим, что Ботафого в итоге проиграл со счетом 0:1.

Ранее мы писали, что футболист едва не оторвал голову сопернику приемом из карате. Арбитр сразу же наказал грубияна красной карточкой.

А еще раньше футболист высморкался на соперника и был изгнан с поля. Игрок грубо нарушил санитарный регламент во время пандемии.