Футболист после гола убежал на трибуны и получил снежком в голову

Камерунский нападающий "Антверпена" Дидье Ламкель Зе оригинально отметил гол, который забил в выездном дерби с "Беерсхотом" в чемпионате Бельгии. Поразив ворота соперника, 24-летний африканский нападающий взбежал по ступенькам на трибуны и разместился на одном из сидений, изобразив из себя увлеченного игрой зрителя.

Отметим, что из-за коронавируса болельщиков на трибунах не было.

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Партнеры отлично подыграли Дидье в этой сценке, забросав голову того снежками.

Когда же форвард "Антверпена" спустился на поле, то получил от судьи желтую карточку за непозволительное празднование гола.

Этот гол на 84-й минуте стал первым в матче. Позже "Антверпен" забил еще один мяч. А "Беерсхот" хватило лишь на гол престижа – 1:2.

После этой победы "Антверпен" занимает второе место в чемпионате Бельгии, отставая на 14 очков от лидирующего "Брюгге". "Беерсхот" – на восьмой строчке.

Интересно, что ранее Дидье Ламкель Зе уже чудил в "Антверпене". В начале года он пришел на базу в форме другого клуба – его "отшили" секьюрити.

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