Футболист пришел на базу в форме другого клуба. Его "отшили" секьюрити(фото)

Камерунец из "Антверпена" Дидье Ламкель Зе переоделся в игрока "Андерлехта" – и "поцеловал" замок

Нападающий бельгийской команды "Антверпен" Дидье Ламкель Зе решил до предела накалить свой конфликт с руководством клуба, пытаясь добиться, чтобы его отпустили в греческий "Панатинаикос" в это трансферное окно.

24-летний камерунец, которого Transfermarkt оценивает в 2 млн евро, пришел на тренировку своей нынешней команды в футболке брюссельского "Андерлехта", соперника "Антверпена" по чемпионату Бельгии.

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Однако работники базы попросту его не впустили. Дидье дергал дверь, пытался вломиться, но секьюрити, находившиеся внутри, сделать нападающему это не позволили. В итоге, футболист вынужден был развернуться и удалиться восвояси.

Фото – twitter.com/sportwereld

"Не надо играть с моей карьерой. Я хочу в Грецию. Все просто", – цитирует Дидье Ламкеля Зе Sportbible

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Отметим, что в "Антверпене" сейчас выступает бывший форвард киевского "Динамо" – конголезец Дьемерси Мбокани, также известный своим скандальным характером. В частности, он отказывался летать на выездные матчи киевлян в Лиге Европы, и в украинском клубе это терпели.

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