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Футболист "Шахтера" назвал жену Булочкой – как же он неправ!

4 марта, 09:38

Олег Люлька

Тарас Степаненко оригинально поздравил свою очаровательную супругу Маргариту с годовщиной знакомства

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко, накануне из-за травмы не сумевший помочь своей команде в проигранном матче Кубка Украины с "Агробизнесом" 0:1, сегодня оригинально признался в любви своей жене Маргарите. Футболист назвал ее Булочкой.

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"Ровно 13 лет назад мы впервые встретились. Я и не думал, что эта девочка, которой было всего 15 лет, сделает меня счастливым мужем и папой. Я тебя люблю, моя Булочка", – написал у себя в Instagram Тарас Степаненко

Называя супругу Булочкой, Тарас Степаненко, безусловно, шутит. Фигуре его очаровательной жены Маргариты позавидуют многие модели.

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Отметим, что Тарас и Маргарита Степаненко воспитывают трех сыновей – Ярослава (7 лет), Святослава (6 лет) и Мирона (3 года). Старшего родители назвали в честь Ярослава Мудрого и прошлой осенью отдали в Международную французскую школу в Киеве.

Кстати, на днях в своем дебютном TikTok жена Степаненко показала, как появляются дети.

Смотрите, как "Шахтер" без Тараса Степаненко проиграл "Агробизнесу"

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Источник: Сегодня|Спорт

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