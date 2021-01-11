Футболист "Шахтера" рассказал, как ездил на просмотр в "Динамо"

Перед выходом из отпуска полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко дал интервью YouTube-каналу клуба, в котором вспомнил некоторые интересные факты из своей карьеры. Кстати, на днях Виктор Коваленко впервые показал свою новую девушку.

В частности, 24-летний уроженец Херсона рассказал, как выбирал между двумя отечественными грандами:

"Сначала мы херсонской командой поехали на какой-то турнир. Там моему тренеру позвонили и сказали, что приглашают на просмотр в "Шахтер". И я поехал в "Шахтер". После этого меня уже набрали из "Динамо" – поехал, посмотрел, что там. Ко мне отнеслись как к человеку новому... Мне не понравилось. Мы сели с мамой, поговорили – и я поехал в "Шахтер". На принятие решения у нас ушло 30 секунд".

В 2015 году в составе сборной Украины Коваленко стал одним из двух лучших бомбардиров молодежного чемпионата мира, забив пять мячей. В сезоне 2020/2021 отличился в УПЛ четырьмя голами.

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