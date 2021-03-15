Футболист "Шахтера" в день рождения посмеялся над собой и подколол соперника

Сегодня очередной юбилей празднует футболист "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов. Уроженец Запорожья с юмором подошел к своему 30-летию и выложил на своей страничке в соцсетях ролик со своей детской фотографией.
Накануне "Шахтер" сломил сопротивление "Десны" после пенальти и помощи VAR.
Защитник, который выступает за "горняков" с 2010 года, наложил на фото музыку и сделал ироничную подпись:
"Этот пацан на фото мечтает о велосипеде и думает, что люди в 30 – это уже старые и мудрые седые дяди, греющие ноги у камина. В чем-то он прав. Пару седых волос есть (@julia_krivtsova, не знаешь, откуда?), люблю тепло и камин. Насчет мудрости вопрос еще открыт. Пошел петь "Теперь тебе 30".
Также парень продемонстрировал прекрасное чувство юмора, пожелав всем иметь человека, который бы всегда крепко обнимал. Кривцов сопроводил текст кадром из вчерашнего матча "Шахтер" – "Десна", в котором за нарушение правил против него назначили 11-метровый.
Ранее футболист "Шахтера" показал, кто ему снится: "То Лукаку, то жена".
Напомним, в четверг чемпион Украины сыграет ответный матч против "Ромы" в 1/8 финала Лиги Европы.
Вспомним, как Сергей забивал в ворота польского "Леха":
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