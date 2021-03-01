Футболист "Вулверхэмптона" сделал выбор между Украиной и Россией. Он хочет играть за Шевченко

Защитник Макс Килман родился в Англии, но его мать – украинка

Сегодня появилась информация о том, что британский футболист высказал желание выступать за сборную Украины. Речь идет о 23-летнем защитнике "Вулверхэмптона" Максе Килмане. В ноябре мы писали, что англичанин может стать игроком сборной Украины.

Мать футболиста – украинка, отец – россиянин. В детстве он часто бывал как в Киеве, так и в Москве. Некоторое время он размышлял о выборе между Украиной и Россией, и вот захотел играть именно за "сине-желтых".

Об этом сообщил на YouTube-канале Football Hub ведущий Игорь Цыганык:

"Килман высказал желание играть именно за сборную Украины. Существует контакт между Максом и Украинской ассоциацией футбола. Было бы интересно услышать Андрея Шевченко: насколько он заинтересован в этом футболисте. 5 числа тренер уже должен назвать состав сборной на ближайшие матчи, и интересно, появится ли там фамилия Килмана".

Интересно, что парень играл за сборную Англии по футзалу, но это не помешает ему выступать за украинскую сборную по "большому" футболу. В сезоне 2020/2021 центральный защитник отыграл за "волков" 15 матчей, получив в них три желтые карточки.

Напомним, в конце марта сборная Украины сыграет в отборе чемпионата мира с командами Франции, Финляндии и Казахстана.

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