Футболиста ранили во время штурма базы "Марселя" и пожара

Болельщики "Марселя", которые штурмовали базу команды и устроили пожар, попали петардой в 31-летнего испанского защитника команды Альваро Гонсалеса. Об этом сообщает Get French Football News. В результате футболист получил ранение спины, а сегодняшний матч чемпионата Франции "Марселя" с "Ренном" перенесен.

Альваро Гонсалес/Фото Olympique de Marseille

Во время штурма болельщики ворвались на базу клуба и требовали избавиться от президента "Олимпика" Жака-Анри Эйро, которого считают парижским кандидатом. Они крайне расстроены нынешней формой команды.

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Фанаты "Марселя" прорвались на базу клуба Видео: Twitter

В ноябре "Марсель" боролся за чемпионство, а теперь "Олимпик" может пролететь мимо зоны Лиги чемпионов. После 20 туров чемпионата Франции команда Виллаша-Боаша набрала 32 очка и занимает 6-е место в Лиге 1.

Отметим, что разгневанные фанаты уже покинули тренировочный центр, а у входа на базу стоит спецназ.

Ранее сообщалось, что вскоре "Марсель" может оставить тренер Андре Виллаш-Боаш, который на пресс-конференции угрожал журналисту. В сменщики португальца прочат бывшего наставника "Боруссий" Люсьена Фавра. Виллаш-Боаш возглавил "Марсель" в 2019 году и занял второе место в чемпионате Франции. Но не смог преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.