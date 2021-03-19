Футболиста "Славии" избили после матча в Глазго. Говорят, он – расист

Вчера завершились матчи 1/8 финала Лиги Европы. В Глазго "Славия" обыграла "Рейнджерс" (2:0) и вышла в четвертьфинал. После игры защитник пражской команды Ондржей Кудела был избит в подтрибунном помещении, сообщает Seznam Zpravy.

"Славия" вызвала полицию и под ее конвоем уехала в гостиницу. Пока неизвестно, кто избил футболиста. Но главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джерард назвал Куделу расистом. Мол, он оскорблял на расовой почве игрока шотландской команды Глена Камару.

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"Я на 100% верю Глену в том, что он говорит с точки зрения обвинения – другие игроки вокруг него слышали это. Я пытался подозвать Глена во время игры. Планировал спросить его, хочет ли он покинуть поле. Я бы поддержал его, каким бы ни было его решение, но игроки остались на поле, это было их решение. Ситуацию теперь должны решать в УЕФА. Я просто надеюсь, что она не останется незамеченной", – заявил Джеррард.

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