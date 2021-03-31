Футболиста впервые вызвали в сборную: он прыгал от радости и обнимался с охранником

Защитник Гезтепе Алпаслан Озтюрк впервые в карьере получил вызов в сборную Турции. Эта новость стала для игрока настоящим сюрпризом, да еще и узнал он об этом из телефонного разговора.

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Еще до завершения разговора Озтюрк принялся прыгать от радости, а затем на эмоциях обнялся с охранником, который поздравил футболиста с важным событием в его карьере.

Озтюрку 27 лет. Он имеет турецкое и бельгийское гражданство. На молодежном уровне он поиграл за сборные обеих стран, но во взрослом футболе его в национальную команду до этого не вызывали, сообщает eurosport.

Отметим, что Озтюрк был вызван перед матчем против Латвии, но на поле так и не появился, а Турция сыграла вничью 3:3.