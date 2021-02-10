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Футболистка-феминистка сфотографировалась топлес со своей невестой

10 февраля, 18:00

Александр Трикиша

Так выглядят "Современные влюбленные"

Лучшая футболистка мира 2019 года американка Меган Рапино, известная своими феминистскими взглядами и нетрадиционной сексуальной ориентацией, снялась в откровенной фотосессии вместе со своей невестой и баскетболисткой женской НБА Сью Берд.

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Снимками для издания GQ спортсменка поделилась на своей странице в Instagram. Идеей для фотосессии стала тема "Современных влюбленных".

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топлес футболистка баскетболистка WAGs Меган Рапино

Источник: Сегодня|Спорт

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