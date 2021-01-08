Футболистка продает интимные фото после увольнения из клуба. Уже заработала 300 тысяч

Английская футболистка Мадлен Райт потеряла работу в "Чарльтоне" после скандала с веселящим газом, однако недолго оставалась без заработка. Девушка решила сосредоточиться на продаже собственных интимных фото, благо, внешние данные, позволяют. "Ангельское лицо. Дьявольские мысли", – так себя охарактеризовала Мадлен.
Месячная подписка на аккаунт Райт обойдется любителям "клубнички" в 33 доллара (около 930 грн). Пока девушка разместила всего один пост, но уже заработала 356 лайков, а это значит, что она уже заработала более 11 тысяч долларов или 332 тыс. грн.
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