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Двух футболистов посадили за распространение интимного видео

19 января, 15:31

Александр Трикиша

Игроки сняли секс с девушкой и пустили его по рукам

Двух испанских футболистов, выступавших ранее в "Эйбаре", приговорили к двум годам тюремного заключения за сьемки и распространение интимного видео. Еще один фигурант дела был оправдан, сообщает 20minutos.

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Серхи Энрич и Антонио Луна в 2016 году записали на видео секс с девушкой. Позже они поделились видео с другими людьми, за что были признаны виновными в раскрытии личных секретов сексуальной жизни жертвы. Кроме того, двум виновным придется заплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

В то же время, Эдди Сильвестр был оправдан, несмотря на то, что первоначально его обвинили в распространении видео после того, как оно попало к нему.

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Источник: Сегодня|Спорт

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