Футболисту "Зари" выбили зуб за день до свадьбы. Что скажет невеста?

Поход в ЗАГС в День святого Валентина оказался под угрозой

Футболист Луганской Зари Дмитрий Иванисеня попал в комическую ситуацию. В субботнем матче чемпионата Украины против черниговской "Десны" полузащитнику выбили зуб. Проблему легко поправить при помощи похода к стоматологу, но есть одно "но" – на следующий день у него свадьба!

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"Как быть, если мы завтра идем в ЗАГС, а Диме на игре выбили зуб? Зубная фея решила прийти во время матча. Только у нас такое могло случиться. Пожалуй, подумаю, что ответить при росписи", – подшутила над ситуацией невеста Иванисени Юлия у себя в Instagram и показала фото игрока без зуба.

Судя по фото, Дмитрий сразу же после матча отправился к стоматологу, где специалисты вернули ему голливудскую улыбку, поэтому свадьба состоится, как и планировалось – в День святого Валентина.

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