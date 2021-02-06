Футболисты Беларуси будут служить в армии: "Спортсмен должен выходить на поле воином"

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук считает, что футболисты должный служить в армии, а не отлынивать от военного дела. Это будет закалять характер спортсменов. Ранее звезда сборной Беларуси ушел из команды.

"Спортсмен должен выходить на поле воином. А из‑за того, что многие от армии пытаются убежать, в характере нет мужского начала. В футболе бойцов почти не осталось. У них вместо желания биться – страх: сперва боятся попасть в армию, потом – соперника на поле. Служба в вооруженных силах – почетная обязанность каждого гражданина. Почему одни должны отдавать долг Родине, а другим закон не писан?", – цитирует министра Tribuna.com.

Беларусь празднует победу / Фото: Reuters

Ковальчук рассказал, что ему приносят списки на освобождение от армии на подпись и там от футбола человек сто! И возмущается, за какие заслуги их всех освобождать от службы.

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"Да, мы можем ходатайствовать перед министром обороны об освобождении членов сборной, которые действительно несут свою службу на спортивных рубежах. Но остальные все это время шли просто прицепом! И никто в этом не разбирался. Но впредь такой вольницы не будет", – заверил Ковальчук.

Сборная Беларуси / Фото: Reuters

Ранее нападающий ЦСКА Илья Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси, пока у власти находится нынешний президент Александр Лукашенко.

В ответ белорусские чиновники угрожали Шкурину службой в армии. Тем временем ФИФА не будет применять санкции к 21-летнему игроку.