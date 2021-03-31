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Футболисты Бухал и Шастал готовы сняться в фильме "Похмелье в Александрии"

31 марта, 15:35

Олег Люлька

Это был бы хит!

Вингер Александрии Дмитрий Шастал порассуждал на тему создания фильма, в котором его партнером по съемкам мог бы стать одноклубник – защитник Глеб Бухал.

"Это было бы похоже на "Похмелье в Вегасе", но назвали бы "Похмелье в Александрии", что-то такое. Чисто из-за наших фамилий – Бухал и Шастал. Если бы люди посмотрели, кто в главных ролях, то вопрос бы отпал сразу. Фильм о похмелье, Бухал и Шастал – это была бы комедия. Драмы и так много в жизни", – цитирует Дмитрия Шастала BF

Шастал и Бухал / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Напомним, Дмитрий Шастал и Глеб Бухал одновременно пришли в Александрию из разных клубов в начале 2018 года.

"Что ты вчера делал? Шастал и бухал... Каких только комментариев не прочитаешь в сети по поводу нашего появления в Александрии! Чтобы пошутить над такими фамилиями, долго думать не надо, – и сам улыбался тогда в беседе с "Сегодня" Дмитрий Шастал. – Мы с Глебом, кстати, знакомы с детства. Но тогда такого смеха наши фамилии не вызывали. Опять же, в фамилии Бухал ударение на самом деле на первом слоге"

Ранее о шутках над своей фамилией рассказал защитник Ворсклы Пердута.

Смотрите, как забивает Дмитрий Шастал

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футболисты фамилия чемпионат Украины Александрия ФК Александрия Дмитрий Шастал Глеб Бухал

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