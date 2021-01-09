Версія українською
$ 28,4
34,85

Футболисты помогали выталкивать авто из сугробов: Испанию замело снегом, "Реал" застрял в аэропорту

9 января, 00:12

Александр Трикиша

Непогода внесла коррективы в расписание футбольных команд

Испания продолжает страдать от шторма Филомена. Жертвами непогоды стали столичные "Реал" и "Райо Вальекано". "Кооролевский клуб" застрял на взлетной полосе по дороге на выездной матч против "Осасуны". Шторм привел к массовым сбоям в работе аэропорта, поэтому неизвестно, когда борт с командой на борту сможет взлететь, сообщает AS. Ранее мы писали, что Лунин и Серхио Рамос встретили неожиданный снегопад в Мадриде.

Думаете, лучше было бы в таких условиях передвигаться по земле? Как бы не так! "Райо Вальекано" отправился на матч против "Мирандеса" на автобусе, но застряли в снегу прямо на трассе. Впрочем, игроки не растерялись и помогали другим водителям выбираться из сугробов, сообщает Marca.

Матч пока перенесли на воскресенье, однако завтра руководство лиги примет окончательное решение, ведь в мадридском клубе еще и четыре игрока с положительными результатами тестов на коронавирус.

Шторм Филомена установил в Испании новый температурный рекорд. Накануне там зафиксировали невероятно низкую температуру – минус 35,6 градуса по Цельсию! Правда, рекорд был зафиксирован на высоте 1868 метров в самом сердце Центрального массива национального парка Пикос-де-Эуропа.

Смотрите, как "Реал" проиграл "Шахтеру" в Киеве:

Новости на эту же тему:

Лунин и Серхио Рамос встретили неожиданный снегопад в Мадриде Поможет ли Лунину горячая Майка: конкурент украинца завел роман с "королевой соблазнов" Тяжелые времена "Барселоны": команда трясется в автобусе в целях экономии Рамос уйдет из "Реала", чтобы стать одноклубником Месси
чемпионат Испании Реал Мадрид Райо Вальекано

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Гибель в ДТП сына Корбана с подругой: детали трагедии
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
Внучка Софии Ротару погуляла с мамой и бабушкой по Киеву