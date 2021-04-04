Фьюри неуловим, у Джошуа огромные проблемы! Удивительный прогноз железного Тайсона

Легенда бокса Майк Тайсон дал прогноз на объединительный бой в супертяжелом дивизионе между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и владельцем пояса WBC Тайсоном Фьюри. Американец считает, что у Эй Джея будут проблемы с Фьюри, который поразил своим видом после пивных запоев.

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"Вы знаете, мне нравится этот чертов Джошуа. Но, думаю, что Фьюри неуловим. Джошуа не сможет его ударить. Мы же будем честны? Мне нравится Энтони. Возможно, его удар даже тяжелее, чем у Уайлдера, но он не быстрее Деонтея. Если он уступает в скорости Уайлдеру, то он не сможет достать Фьюри. Это то, что я вижу. Если Фьюри уходил от ударов Уайлдера, значит у Джошуа огромные проблемы", — цитирует Тайсона BoxingScene

Джошуа и Фьюри / Фото: Twitter

Напомним, первый объединительный поединок между британскими чемпионами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа должен пройти летом 2021-го. В идеале матч-реванш промоутеры хотели бы провести в ноябре или декабре.

А в Британии рассекретили огромные гонорары Фьюри и Джошуа за бой года.

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