Фьюри ушел в запой. Он не готовится к бою с Джошуа

Боксер пьет по шесть литров пива в день

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что не готовится к поединку с Энтони Джошуа. Контракт на поединок должны подписать в ближайшие дни.

"До тех пор, пока у меня не будет даты поединка и кучи денег в кармане, боя не будет. Буду ли я драться с Джошуа в следующие десять минут? Нет. Думаю ли я, что бой в итоге случится? Да. Я точно не собираюсь беспокоиться об этом. В прошлые годы, когда бой отменялся, я впадал в глубокую депрессию и хотел покончить с собой.

На данный момент я прекратил тренировки, я в отпуске. Выпиваю, восемь, десять двенадцать пинт пива в день (около 6 литров). Но много не ем, потому что получаю калории из алкоголя", – цитирует Фьюри Daily Star.

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Напомним, что Фьюри после победы над Владимиром Кличко упал в депрессию, принимал наркотики и был лишен всех чемпионских поясов. Он несколько лет не выходил в ринг, но потом успешно вернулся. После нескольких разогревочных поединков победил Деонтея Уайлдера и вновь стал чемпионом мира. Теперь промоутеры собираются организовать поединок Фьюри с Джошуа за звание абсолютного чемпиона.

Недавно огромные гонорары Фьюри и Джошуа за бой года рассекретили в Британии.

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