Гармаш в шаге от ухода из "Динамо"

30-летнего полузащитника пригласили в чемпионат Турции, где ранее он уже выступал

Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш в скором времени может пополнить ряды "Анкарагюджю". Турецкий клуб уже начал переговоры по поводу перехода 30-летнего украинца и рассчитывает оформить сделку в течение нескольких дней.

Об этом сообщает Nexus Sport.

Гармашу, чемпиону Европы-2009 среди юношей и двукратному чемпиону Украины в составе "Динамо", первенство Турции уже знакомо. С января по август 2020 года на правах аренды он выступал за тамошний "Ризеспор".

Отметим, что "Анкарагюджю", нацелившийся на Дениса Гармаша, после 20 туров идет в зоне вылета турецкого первенства, занимая третье место с конца.

Этот клуб известен тем, что брал в аренду у "Динамо" Жерсона Родригеса, а затем досрочно расторг с ним контракт после того, как вингер поставил синяк под глазом хорватскому легионеру "Анкарагюджю" Анте Кулушичу.

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Добавим, что Transfermarkt оценивает Гармаша, сыгравшего пять матчей в групповом турнире нынешней ЛЧ, в полтора миллиона евро. Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2025 года.

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