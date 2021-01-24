Где и когда болеть за эстафетную команду и сенсацию Дудченко на Кубке мира по биатлону

Сегодня седьмой этап в Италии закроют две гонки, которые в Украине покажут в прямом эфире

Сегодня, 24 января, седьмой этап Кубка мира в итальянском Антхольце закроют две гонки – женская эстафета и мужской масс-старт. Первыми в 13:45 на старт выйдут девушки, а в 16:05 – мужчины. Накануне Франция выиграла мужскую эстафету, а Украина финишировала восьмой.

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Обе гонки на украинском телевидении покажет "UA:Перший". Также будут трансляции на каналах "Евроспорт", "Матч ТВ" и "Беларусь 5". Планируется видео на сайте IBU и UA:Біатлон. Трансляции начнутся за пять минут до выстрела стартового пистолета.

Олимпийские чемпионки Сочи-2014 выступят в Австрии

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У Украины женскую эстафету побежит "золотой" состав Олимпиады в Сочи-2014. Начнет Вита Семеренко, затем выйдет на дистанцию серебряный призер индивидуальной гонки Юлия Джима. Киевлянку сменит Валя Семеренко, а финишировать будет капитан Елена Пидгрушная.

Антон Дудченко / Фото: biathlon.com.ua

Единственным представителем Украины в мужском масс-старте будет Антон Дудченко, который стал пятым в индивидуальной гонке. До бронзовой медали нашему биатлонисту не хватило всего 3 десятых секунды!

Напомним, что после Антхольца в календаре Кубка мира наступит пауза. А с 10-го по 21 февраля пройдет чемпионат мира в словенской Поклюке.

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