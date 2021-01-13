Где и когда смотреть биатлон на Кубке мира в среду

В среду, 13 января, в немецком Оберхофе стартует шестой этап Кубка мира по биатлону. В 15:30 по киевскому времени начнется спринтерская гонка у мужчин, в которой нашу страну представят пять спортсменов. Напомним, предыдущий этап украинцы завершили 14-м местом в одиночной смешанной эстафете.
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УКРАИНЦЫ В МУЖСКОМ СПРИНТЕ
- 14. Артем Тищенко
- 33. Дмитрий Пидручный
- 45. Антон Дудченко
- 65. Артем Прима
- 92. Руслан Ткаленко
КТО ПОКАЖЕТ ГОНКУ
В прямом эфире мужской спринт в среду, 13 января, начиная с 15:30, покажет UA-Перший, доступный к просмотру на сервисе OLL.TV.
Главным претендентом на победу сегодня аналитики называют норвежца Йоханнес Тингнеса Бе. На его успех у букмекеров установлен коэффициент 1.50. Далее по котировкам – его брат Тарьей Бе (9.00) и еще один норвежец Йоганнес Дале (9.00). В лидера сборной Украины Дмитрия Пидручного аналитики практически не верят – коэффициент 100.0 на победу.
Ранее мы писали, что в России биатлонисты сбежали с соревнований после приезда допинг-офицеров. Турнир покинули 33 спортсмена – 12 девушек и 21 парень.