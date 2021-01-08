Где и когда смотреть биатлон в пятницу на Кубке мира в Германии

Минувший год завершился традиционной Рождественской гонкой в Германии. Правда, прошла она не в Гельзенкирхене, а в Рупольдинге. Начинается 2021-й также на немецкой земле: сразу два этапа Кубка мира пройдут в Оберхофе. Накануне украинские биатлонисты назвали состав на Кубок мира в Оберхофе.

Вне заявки осталась Валентина Семеренко, а между ее сестрой Витой и Анастасией Меркушиной тренеры сделали выбор только вчера вечером. В итоге на спринтерскую гонку длиной 7,5 км с двумя огневыми рубежами решили заявить более молодую Настю. Кроме нее, на трассу в 12:30 по киевскому времени выйдут: Екатерина Бех (№6), Дарья Блашко (№21), Елена Пидгрушная (№39) и Юлия Джима (№70). Меркушина же будет стартовать одной из последних – под №90.

На украинском телевидении обе гонки в прямом эфире сегодня показывает UA:Перший. Мужской спринт на 10 км начнется в 15:15.

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У наших представителей сильного пола заявлены: Руслан Ткаленко (№3), Дмитрий Пидручный (№31), Артем Прима (№49), Артем Тищенко (№86), Тарас Лесюк (№98). Пока что в сезоне 2020/2021 украинцы на пьедестал не поднимались.

Недавно Пидручный выиграл турнир снайперов на Рождественской гонке.

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Габриэла Коукалова – фото из Instagram