Где и когда смотреть биатлонную эстафету на этапе Кубке мира в Чехии

Сегодня в Чехии продолжится восьмой этап Кубка мира по биатлону. В программе дня значится лишь мужская эстафета 4х7,5 км. Накануне же состоялась драматическая гонка у женщин: украинок дисквалифицировали, а затем реабилитировали в эстафете. В итоге наши девчата оказались на четвертой позиции.

В пятницу представители сильного пола стартуют в 16:20. Тренерский штаб сборной Украины выставил такой состав: Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Артем Прима. Наставник "сине-желтых" Юрай Санитра появление Тищенко, а не Богдана Цымбала объяснил тем, что еще на чемпионате мира обещал Артему дать ему шанс на следующих соревнованиях. По словам словацкого специалиста, Тищенко пребывает в хорошей форме.

Меткий Артем Тищенко. Фото – Ю.Садыкова (biathlon.com.ua)

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На украинском телевидении гонку покажет канал UA:Перший. Прямая трансляция начнется в 16:15 и будет длиться до 17:57.

Накануне плакат со стриптизершей в комнате для смазки возмутил биатлонисток.

В выходные в Чехии пройдут по два спринтерских старта и гонки преследования.

Смотрите, как "пенсионер" Мартен Фуркад стреляет по мишеням с дивана:

Мартен Фуркад стреляет на диване и смотрит себя по телевизору Видео: Twitter