Где и когда смотреть преследование на Кубке мира по биатлону в субботу

В двух пасьютах в Чехии на старт выйдут 5 представителей Украины

Сегодня, 13 марта, девятый этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место продолжится преследованием у женщин и мужчин. Накануне Джима ворвалась в ТОП-5 в спринтерской гонке и имеет неплохи шансы снова побороться за место на пьедестале, хотя контактные гонки не совсем ее конек. Мужской пасьют начнется в 15:45, женский – в 18:30.

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Где смотреть. На украинском телевидении гонку покажет UA:Перший. Также будут прямые трансляции на каналах "Евроспорт", "Матч ТВ" и "Беларусь 5". Планируется видео на сайте IBU и UA:Біатлон.

Кто представит Украину. Украинские биатлонисты не очень удачно выступили в спринте, поэтому в преследование пробилось только двое лидеров нашей команды – Пидручный и Прима, но и они далековато стартуют для штурма призовых мест.

Преследование. Мужчины (15:45)

35. Дмитрий Пидручный +1:33

43. Артем Прима +1:48

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

У женщин за нашу команду сегодня побегут всего три спортсменки. Самые высокие шансы на награды у участницы вчерашней цветочной церемонии в спринте Юлии Джимы. Хотя у Блашко и Меркушиной тоже есть возможность подняться из третьего десятка при чистой стрельбе.

Преследование. Женщины (18:30)

5. Юлия Джима +0:31

26. Дарья Блашко +1:21

27. Анастасия Меркушина +1:23

Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Кто фаворит. У женщин букмекеры ставят на лидера Кубка мира норвежку Тирил Экхоф – коэффициент на ее выигрыш 1.90. На победу Джимы показатель 20.00. У мужчин "золото" отдают победителю спринта, французу Кантену Фийону Майе – 3.60, высокие шансы у норвежца Стурлы Лагрейда – 4.50, потенциал Пидручного оценивается как 251.00.

Ранее мы писали, что украинцы потеряли скорость в спринте, а Норвегия и Франция устроили войну на чешской трассе.

Смотрите, как медаль Кубка мира выигрывала Юлия Джима

Видео: Сегодня