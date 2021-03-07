Где и когда смотреть преследование на Кубке мира по биатлону в воскресенье

В двух пасьютах в Чехии на старт выйдут 8 представителей Украины

Сегодня, 7 марта, восьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место завершится гонками преследования у женщин и мужчин. Накануне украинка Юлия Джима поднялась на пьедестал в спринте и теперь может пополнить свою медальную коллекцию в пасьюте. Женская гонка начнется в 13:00, мужская – в 17:00.

Где смотреть. На украинском телевидении гонку покажет UA:Перший. Также будут прямые трансляции на каналах "Евроспорт", "Матч ТВ" и "Беларусь 5". Планируется видео на сайте IBU и UA:Біатлон.

Кто представит Украину. У женщин за нашу команду сегодня побегут пятеро. Самые высокие шансы на пьедестал у серебряного призера спринта Юлии Джимы.

Юлия Джима / Фото: Getty Images

Преследование. Женщины (13:00)

2. Юлия Джима +0:09

16. Дарья Блашко +0:46

22. Анастасия Меркушина +1:06

34. Елена Пидгрушная +1:29

40. Валя Семеренко +1:46

У мужчин неплохие шансы пробиться в призы у чемпиона мира-2019 в преследовании Дмитрия Пидручного. Он начнет 15-м с отставанием от лидера меньше минуты.

Преследование. Мужчины (17:00)

15. Дмитрий Пидручный +0:53

35. Артем Тищенко +1:26

44. Артем Прима +1:36

Кто фаворит. У женщин букмекеры ставят на лидера Кубка мира норвежку Тирил Экхоф – коэффициент на ее выигрыш 2.20. На победу Джимы показатель 12.0. У мужчин "золото" отдают норвежцу Стурле Лагрейду – 4.00, шансы Пидручного оцениваются как 71.0.

Ранее мы писали, что украинские биатлонисты завалили спринт в Нове-Место.

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