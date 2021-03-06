Где и когда смотреть спринтерские гонки на Кубке мира по биатлону в субботу

На двух стартах в Чехии посоревнуются 10 представителей Украины

Сегодня восьмой этап Кубка мира по биатлону продолжится в Новем Месте двумя спринтерскими гонками. Накануне украинцы стали девятыми в мужской эстафете – жуткая стрельба помешала нашим рассчитывать на большее.

В субботу на старт первыми выйдут представительницы прекрасного пола. Спринт на 7,5 км с двумя огневыми рубежами у них начнется в 12:00. Сборная Украины выставила четверку, бежавшую эстафету, а также дала шанс еще одной олимпийской чемпионке. Наш состав выглядит следующим образом: Дарья Блашко (№23), Юлия Джима (№26), Елена Пидгрушная (№52), Валентина Семеренко (№79) и Анастасия Меркушина (№93).

Юлия Джима и Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

В четверг Украину дисквалифицировали в женской эстафете, но затем вернули на четвертое место.

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Мужская гонка на 10 км стартует в 16:40. За Украину побегут: Богдан Цымбал (№11), Дмитрий Пидручный (№26), Артем Прима (№52), Антон Дудченко (№74) и Артем Тищенко (№99).

Оба спринта на украинском телевидении в прямом эфире покажет UA:Перший. Начало трансляций в 11:55 и 16:35.

Узнавайте, чем удивить любимых на 8 Марта.

Вспомним, как украинок награждали бронзовыми медалями чемпионата мира:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram