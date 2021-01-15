Где смотреть биатлонную эстафету на Кубке мира в Оберхофе в пятницу

В третий день соревнований в Германии состоится одна мужская гонка

В пятницу продолжается шестой этап Кубка мира сезона 2020/2021 в немецком Оберхофе. Сегодня в программе значится классическая мужская эстафета 4х7,5 км. Примет в ней участие и сборная Украины. Напомним, позавчера Пидручный снова ворвался в ТОП-7 Кубка мира.

Тренерский штаб нашей команды выставил на дистанцию Артема Тищенко, Дмитрия Пидручного, Антона Дудченко и Артема Приму. Обращает внимание, что финишером Юрай Санитра определил Приму, а не капитана Пидручного. В марте прошлого года украинцы сенсационно брали "серебро" Кубка мира в Чехии. Но тогда в составе были Сергей Семенов и Руслан Ткаленко вместо Дудченко и Тищенко.

Вчера норвежская биатлонистка потеряла сознание во время гонки.

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Начнется эстафетная гонка в 15:30 по киевскому времени. "Сине-желтые" будут бежать под №12, а всего заявлены 24 сборные. В прямом эфире на украинском телевидении ее покажет UA:Перший, начало трансляции в 15:25. В кабельных сетях гонку можно посмотреть на канале "Евроспорт", в интернете – на oll.tv.

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Мартен Фуркад стреляет на диване и смотрит себя по телевизору Видео: Twitter