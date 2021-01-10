"Гент" не собирается отпускать Романа Яремчука зимой. Как же так?

Руководство бельгийского "Гента" не планирует расставаться со своими лидерами в зимнее трансферное окно. К их числу относится и 25-летний украинский нападающий Роман Яремчук. Львовянин еще летом высказывал желание перейти из чемпионата Бельгии и даже ссорился с клубными боссами. Тогда стороны достигли договоренности, что Романа продадут зимой. Естественно, при наличии достойного предложения. Теперь же клуб несколько переосмыслил планы, хотя несколько дней назад "Гент" искал Яремчуку замену.

О том, что клуб не будет никого продавать, главный тренер Хейн Ванхезебрук заявил изданию HLN.be.

По его словам, команду могут покинуть только футболисты, которые не получают достаточно игровой практики. Те же, кто нужен "Генту", не уйдет. В том числе наставник отбросил и возможный уход форварда сборной Украины.

Пока что серебряный призер 2020 года занимает 11-е место в чемпионате Бельгии, набрав 25 очков в 19 матчах. Сегодня вечером команда Яремчука, Безуса и Пластуна сыграет на выезде с "Беерсхотом".

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Смотрите, как Роман забивал за "Гент" в Лиге Европы: