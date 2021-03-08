Главный форвард сборной Украины – во всей красе: Яремчук забил 18-й гол в сезоне

Украинский нападающий Роман Яремчук снова стал героем "Гента". Форвард забил единственный мяч в поединке против "Остенде" и принес "буйволам" три очка. Отметим, что результативный пас на Яремчука отдал другой украинец Роман Безус.

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Благодаря сегодняшней победе "Гент" поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии. "Остенде" остается на четвертой строчке.

Яремчук забил свой 18-й гол в 31-м матче во всех турнирах. Также на его счету пять ассистов. С 15-ю голами украинец занимает четвертую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата Бельгии.

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Смотрите, как забивает Роман Яремчук: