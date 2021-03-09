Главный футбольный инсайдер Украины запустит шоу в YouTube

В субботу, 13 марта, стартует YouTube-проект BurBuzz журналиста и телеведущего Игоря Бурбаса. В авторской программе главный инсайдер украинского футбола будет брать интервью у различных футбольных деятелей. Гостем первого эпизода станет экс-президент футбольного клуба "Металлист" Александр Ярославский.

"У меня не будет ни одного интервью ради интервью. Это мой принцип. Со своей стороны, мне надо держать марку мистера эксклюзив. Я действительно люблю удивлять не только зрителей, но и собеседников своей осведомленностью. Следовательно, разговоры обречены быть информативными, познавательными, сенсационными", – говорит автор проекта Игорь Бурбас.

Напомним, что недавно стало известно, что Ярославский возвращается в футбол: "Металлист" поборется за чемпионство". И.о. городского головы Харькова Игорь Терехов заявляет, что легендарная команда будет возрождена.