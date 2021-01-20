Главный Тарзан планеты и олимпийский чемпион. История Джонни Вайсмюллера

Один из самых известных спортсменов мира прославился и в индустрии кино

В этот день в 1984 году умер самый знаменитый Тарзан планеты – американец актер и пловец Джонни Вайсмюллер. Свой путь к славе в кино он прошел через триумф в спорте. Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию 1924 и 1928 годов покинул бассейн в 25 лет и сделал карьеру в Голливуде.

Вспомним самые интересные факты о прославленном спортсмене и киноактере.

1. Происхождение. Родился в 1904 году в Австро-Венгерской империи в немецкой семье. По одним данным – в румынской Тимишоаре, по другим – в сербском селе возле Воеводины. Уже в семимесячном возрасте перебрался с родителями в США. Чтобы стать за океаном своим вместо имени Петер Йоханн, данном при рождении, использовал имя брата – Джонни.

2. Случайное попадание в спорт. В детстве заболел полиомиелитом – спинномозговым параличом. Чтобы избежать осложнений и развивать мышцы, по совету врача стал заниматься плаваньем.

3. Тяжелое детство. В юности работал в разных местах, был лифтером и посыльным в спортивном клубе, где его и заметил тренер Уильям Бахрах. Уже в 17 лет Вайсмюллер стал чемпионом США, а в 18 побил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем.

4. Достижения в спорте. На Олимпийских играх 1924 года в Париже Джонни взял три "золота": два в личных дисциплинах на 100 и 400 м, одно – в эстафете 4х200 м. Интересно, что во Франции он "зацепил" и командную "бронзу" в водном поло. В 1928 году в Амстердаме он победил в эстафете и на "сотке". В итоге – пять золотых наград и одна бронзовая. Успел установить 52 (!) мировых рекорда.

5. Приход в кино. Мышцы Вайсмюллера не обошли вниманием режиссеров. Сначала он зарабатывал в плавательных шоу и рекламе, впервые снявшись в кино в роли бога Адониса. А после роли в фильме Metro-Goldwyn-Mayer "Тарзан, человек-обезьяна" в 1932 году проснулся звездой, а его крик Тарзана запомнился на десятилетия.

6. Один образ. До 50 лет Вайсмюллер играл в кино – причем, только в двух ролях: Тарзана в нескольких фильмах и Джима из джунглей в сериале. В качестве обезьяны-спутника Читы вместе с Джонни снималось много приматов. По разным сведениям их было не меньше 12. В 1995 году Чите даже открыли звезду на Аллее славы в Палм-Спрингс.

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7. Был женат пять раз! Что примечательно, сразу же по окончании одного брака вступал в следующий. Впервые женился на певице Бобби Арнст (1931-33), затем его супругами были актриса Лупа Велес (1933-39), Берил Скотт (1939-48), Аллен Гейтс (1948-62), Мария Бауман (с 1963 до конца жизни). В третьем браке у него родился сын и две дочери.

8. Неудачи в бизнесе. Джонни занимался несколькими коммерческими проектами в Чикаго, Флориде и Лас-Вегасе, в том числе владел сетью бассейнов. Но успеха так и не достиг. Уже в почтенном возрасте в 1970-х работал в Неваде в сети отелей, приветствуя гостей.

9. Поздние годы. В 1970 году его представили Королеве Великобритании, когда актер побывал на Играх Содружества. В 1974 году он сломал ногу и в больнице узнал о проблемах с сердцем. Перенес несколько инсультов и в 1979 году с женой переехал в Мексику. Там снимался один из последних фильмов о Тарзане.

10. Смерть в Акапулько. Последние годы Вайсмюллер не появлялся на публике и умер от отека легких в 1984-м. По просьбе пловца и актера его похоронили на мексиканской земле.

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