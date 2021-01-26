Год без Коби Брайанта: как сейчас выглядит место падения вертолета

Сегодня годовщина ужасной трагедии, унесшей жизнь легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Ровно год назад вертолет с экс-игроком НБА из-за плохой видимости сбился с курса и врезался в холм возле пригорода Лос-Анджелеса. Вместе с Коби погибла его дочь Джанна, а также еще семь человек.
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Спустя год фанат баскетболиста отправлялся на злополучный холм, чтобы посмотреть, как выглядит место, забравшее жизнь его кумира.
Парень поднялся к месту крушения вертолета. По его словам, власти тщательно почистили место крушения, так как оно было загрязнено обломками и авиационным топливом.
Впрочем, вокруг кратера, образовавшегося в результате падения вертолета, до сих пор виднеются обгоревшие деревья.
В кратере блогер нашел мелкие обломки от вертолета. К слову, он специально снял себя в центре воронки, чтобы показать, насколько она большая. Там же он оставил букет из девяти цветов, в память о девяти погибших.
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Затем он перешел в другое место, где была обнаружена большая часть обломков и тела погибших. Здесь также пришлось удалить большое количество земли, загрязненной авиатопливом.
Также он показал, где было найдено тело Коби, а его дочь Джанну нашли в овраге неподалеку.
На месте трагедии он встретил еще одного болельщика Брайанта, пришедшего почтить память легенды. Он принес на место крушения букет в желто-фиолетовых цветах "Лос-Анджелес Лейкерс" – клуба, где всю свою карьеру провел баскетболист.
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