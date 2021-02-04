Год до зимней Олимпиады-2022 в Пекине: как Китай строит арены и что ждет Украину

В Поднебесной дебютирует женский монобоб, в котором у нас уже есть кому выступать

Ровно год остается до старта зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. С 4 по 20 февраля 2022 года лучшие спортсмены соберутся в столице Китая, чтобы побороться за награды главных белых соревнований четырехлетия. Пекин станет первым городом, который принимал и зимние, и летние игры – в 2008 году. Смотрите, что еще нужно знать о китайской Олимпиаде.

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Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине / Фото: Reuters

Кто и что разыграет в Китае

В Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей, что на 7 больше, чем в Пхенчхан-2018. Среди новых соревнований – женский монобоб. И в Украине уже есть представительница этого вида – Лидия Гунько. В целом соревнования пройдут в 15 дисциплинах 7 видов спорта: по биатлону, бобслею (включая скелетон), керлингу, хоккею с шайбой, санному спорту, коньковым видам спорта (фигурное катание, шорт-трек и конькобежный спорт) и лыжным видам (горные лыжи, лыжные гонки, фристайл, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина и сноубординг).

Олимпиада-2022 в Пекине / Фото: Reuters

Талисман Олимпиады-2022

Талисманы Игр – гигантская панда по имени Бинг и игрушка Двень Двень. "Бинг" означает лед, а также символизирует чистоту и силу, а "Двень Двень" представляет детей. Талисман олицетворяет физическую форму и силу воли спортсменов и способствует развитию олимпийского духа.

Талисманы Игр-2022 / Фото: AFP

Эмблема Пекина-2022

Эмблема Игр основана на китайском иероглифе "зима" 冬. Он должен напоминать фигуриста сверху и лыжника – снизу, с бугристыми горами Китая, олимпийскими объектами, лыжными трассами и катками в центре.

Пройдут ли Игры в срок

В январе председатель КНР проинспектировал подготовительную работу к зимним Олимпийским играм в условиях коронавируса и по телефону заверил президента МОК Томаса Баха, что соревнования пройдут в срок. Китай добился огромных успехов в противоэпидемической работе, первым восстановил свою экономику после пандемии, а строительство и реконструкция всех 12 соревновательных объектов уже завершена, несмотря на проблемы, вызванные COVID-19.



Фото Reuters

Где пройдут соревнования

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Соревнования будут проходить на трех различных кластерах: один – в самом Пекине, второй – в Яньцин, северо-западнее столицы, и третий – в Чжанцзякоу, примерно в 200 км от Пекина, но в часовой доступности на скоростном поезде. Движение по высокоскоростной железнодорожной линии Пекин-Чжанцзякоу уже открыто. Церемония открытия и закрытия пройдут на Национальном стадионе – "Птичье гнездо", которое было главной ареной летних ОИ-2008 в Пекине.

Стадион "Птичье гнездо" / Фото: Reuters

Все соревнования на льду будут проводиться в Пекинском кластере, в том числе на объектах 2008 года. Национальный центр водных видов спорта переделан под керлинг, а Столичный крытый стадион – для фигурного катания и шорт-трека. Национальный крытый стадион и арена "Вукесон" примут хоккей с шайбой.

Национальный центр водных видов спорта "Водный куб" / Фото: Reuters

Конькобежные виды пройдут в недавно построенном Национальном конькобежном овале, а соревнования по сноубордингу и фрискиингу – на временном объекте к западу от центра Пекина.





Фото Reuters

Горнолыжники будут бороться за медали в горном районе Сяохайтоо в Яньцин и в Чжанцзякоу в провинции Хэбэй. Готов уже и Национальный центр по прыжкам с трамплина, в основе дизайна которого – традиционный китайский императорский жезл-жуи.

Объекты для Олимпиады-2022 в Пекине уже готовы Видео: Reuters

Что ждет в Пекине Украину

Тут без особых сюрпризов. Наши главные медальные надежды в 2022 году связаны с биатлоном и фристайлом. Причем мужчины-биатлонисты во главе с чемпионом мира-2019 Дмитрием Пидручным сейчас выглядят перспективнее девушек. Хотя большие шансы на пьедестал в индивидуальной гонке у Юлии Джимы.

Юлия Джима / Фото: Getty Images

В лыжной акробатике будет пробовать защитить свое золото 2018 года Александр Абраменко. За три года, которые прошли с корейских Игр, олимпийский чемпион из Николаева успел жениться и стать папой.

Александр Абраменко / Фото: Getty Images

Как таковая борьба за лицензии Олимпиады-2022 еще не началась из-за длительной соревновательной паузы, связанной с пандемией. Плюс – пришлось перенести летние Игры-2020 в Японии на год, а из-за коронавируса на данный момент прошли далеко не все лицензионные турниры к Токио.

Ранее мы писали, что опубликован рейтинг хоккейных сборных и результаты жеребьевки Олимпиады-2022. И мы уже точно знаем, что не увидим в Пекине хоккейные сборные Украины.

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters