Гол украинца – кандидат на звание лучшего в марте

25-летний украинец Роман Яремчук нынче является лидером Гента – пока еще серебряного призера чемпионата Бельгии. В последние месяцы форвард предпринимал несколько попыток покинуть скромный чемпионат, в частности, получив предложение от итальянской Ромы. Однако пока что остается в Бельгии и штампует голы. Один из них является фаворитом в борьбе за звание лучшего в клубе по итогам марта.

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Гент сделал подборку красивых голов – причем, включив в нее даже забитый мяч из женского футбола. Однако, думается, небольшое чудо украинского футболиста явно выделяется на фоне конкурентов. Тот точный удар Романа помог команде добыть минимальную победу над Остенде – 1:0. А голевой пас сделал Роман Безус.

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На данный момент Гент занимает лишь 10-е место в бельгийском высшем дивизионе (Лиге Жюпиле). Причем, вчера команда Яремчука уступила в Льеже такому же середняку, Стандарду (1:2), а наш соотечественник при счете 0:0 не забил пенальти.

Тем временем, жена Романа Яремчука засветила свою красоту.

Смотрите, как Роман забивал за сборную в матче против Казахстана: