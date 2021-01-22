Гол вратаря попал в Книгу рекордов Гиннесса: что в нем особенного

Том Кинг отличился почти со стометровой дистанции

Вратарь клуба четвертого по силе дивизиона Англии "Ньюпорт Каунти" Том Кинг попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он стал автором самого дальнего гола в истории футбола. Кинг сумел поразить ворота "Челтнем Тауна" несколько дней назад, выбивая мяч от ворот. Оказалось, что мяч стал не только курьезным, но и историческим.

Новый рекорд составляет 96,01 м, что позволило Кингу побить достижение бывшего вратаря "Сток Сити" Асмира Беговича более чем на 4 метра. Рекорд Беговича продержался семь лет, сообщается на сайте Книги Рекордов Гиннесса.

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Ранее мы писали, что гол вратаря спас команду от поражения на восьмой добавленной минуте (видео). В румынском третьем дивизионе соперники подарили эпичную концовку матча.