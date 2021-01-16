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Голая спортсменка после бана в Instagram слегка прикрыла свое тело, но пообещала "бурю"

16 января, 21:38

Олег Люлька

Люсия Яворчекова продолжает хвастаться своими формами, но уже в купальнике

Словацкая велосипедистка и модель Люсия Яворчекова после скандала, когда Instagram забанил ее "голое" фото, стала чуть менее откровенной в соцсетях. Нет-нет, девушка продолжает хвастаться своими формами, но уже не полностью обнаженной, а в купальнике.

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Впрочем, Люсия Яворчекова заинтриговала своих подписчиков, опубликовав в Instagram пост следующего содержания: "Затишье перед бурей".

Теперь фолловеры словацкой красотки гадают, какой же будет эта "буря".

Смотрите предыдущие снимки Люсии в соцсетях

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Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

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WAGs Люсия Яворчекова

Источник: Сегодня|Спорт

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