Голая во власти мускулов! На кого запала самая сексапильная велосипедистка мира

Не лучшая новость для поклонников самой сексуальной велосипедистки мира. Люсия Яворчекова не свободна. Об этом очаровательная словачка сообщила у себя в Instagram, выложив несколько довольно откровенных фото со своим возлюбленным – Кристианом Грейтаком.
Люсия обнимает Кристиана со спины, прижимаясь к его мускулистому телу голой грудью.
Художник, фотограф, музыкант и путешественник – так бойфренд Люсии Яворчековой представляется в соцсетях. А свой роман с велосипедисткой-моделью сравнивает с океаном: "Такой же дикий".
В свою очередь Люсия признается: "Никогда не могла бы подумать, что у меня будут такие отношения. Каждый день он напоминает мне о моей значимости и поддерживает меня в моменты плохого настроения вместо того, чтобы заставлять чувствовать себя виноватой. Девчонки, вы никогда не сможете надоесть тому, кто не может вами насытиться".
Смотрите больше фото Люсии Яворчековой
Ранее мы писали, что фото полностью голой Люсии Яворчековой забанили в Instagram. Но она опубликовала его снова. При этом девушка призвала подписчика, по жалобе которого на ее откровенность возник скандал, удалиться из ее фолловеров.
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