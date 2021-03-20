Гольфист разделся до трусов ради точного удара

Смешным эпизодом запомнился турнир по гольфу PGA TOUR. Американцу Уэсли Брайану пришлось раздеться, чтобы выполнить удар. Мяч Брайана оказался в воде и грязи, поэтому для выполнения удара гольфисту пришлось снять обувь, носки и брюки, а также поднять поло, чтобы не запачкать одежду брызгами.

Напомним, недавно знаменитый гольфист Тайгер Вудс был госпитализирован с множественными переломами и травмами ног, после того как его машина вылетела с дороги и перевернулась в Калифорнии. 45-летнему американцу сразу же была сделана операция. Сейчас он уже выздоравливает и выписан из больницы.

Отметим, что 45-летний Тайгер Вудс является первым спортсменом в истории, который заработал миллиард долларов.