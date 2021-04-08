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Гольфистку раскритиковали за любовь к глубоким декольте. Она ответила!

8 апреля, 22:20

Александр Трикиша

Тяжело отвести взгляд

Бывшая гольфистка Пейдж Спирнак прославилась тем, что устроила войну с профессиональной ассоциацией женского гольфа, борясь за свободу выбора одежды для спортсменок. Параллельно с этим Пейдж начала успешную карьеру в модельном бизнесе.

Недавно Спирнак нарвалась на критику в соцсети из-за своих слишком откровенных фото. "Никто не отнесется к вам всерьез, если вы продолжите публиковать фотографии с глубоким декольте", – написал один из подписчиков красотки.

Пейдж не долго думала и с юмором ответила критикам: "Я выпустила несколько полотенец со своим изображением, ненавистники всегда могут купить их, чтобы вытереть слезы гнева!"

Фото Пейдж Спирнак с Instagram:

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Источник: Сегодня|Спорт

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