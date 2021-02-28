Гонка Формулы-Е в Саудовской Аравии подверглась ракетному удару. Целились в наследного принца

Саудовская Аравия подверглась ракетному удару и атаке с беспилотников во время проведения этапа Формулы-Е в Дирре. В этом обвиняют поддерживаемых Ираном повстанцев. Ракета, предположительно выпущенная йеменской повстанческой группой хуситов, была перехвачена над Эр-Риядом.

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Также сообщалось о сбитых беспилотных летательных аппаратах, начиненных взрывчаткой, над саудовскими городами Джазан и Хамис-Мушаит недалеко от границы с Йеменом. Сообщений о жертвах или повреждениях в результате атак пока нет, информирует express.co.uk. Хотя уже появились фото обломков ракеты, которые упали на жилой дом в Эр-Рияде.



Фото: Saudi Press Agency/Handout via REUTERS

В Twitter Sierra Alpha сообщили, что целью повстанцев был наследный принц Мухаммед бин Салман, посетивший гонки. Впрочем, они не исключают что атака была призвана нанести серьезны потери среди гражданского населения.



Мухаммед бин Салман. Фото: REUTERS