Гонки на собачьих упряжках, лошади и балет: неизвестные Олимпийские игры

В феврале 1932 года американский Лейк-Плэсид принимал зимние Олимпийские игры. Всего третьи в истории. Начало олимпийской эры было временем экзотики. Тогда на аренах можно было увидеть все что угодно.

6 февраля стартовали соревнования, которые ни до, ни после никогда не были в олимпийской программе. Гонки на собачьих упряжках.

В соревнованиях приняли участие 12 спортсменов из двух стран (7 из США, 5 из Канады). Гонка проходила в два этапа. Имея шесть собак в упряжке, участники за два дня преодолели расстояние 40,5 км (25,1 мили). Чемпионом стал канадец Эмиль Сент-Годард. О крутости этого спортсмена говорит тот факт, что в 1956 году Сент-Годард стал единственным гонщиком на собачьих упряжках, занесенным в Зал спортивной славы Канады.

Была ли еще экзотика на зимних Играх? Хватало.

Гонки военных патрулей

На первой зимней Олимпиаде во французском Шамони прошла гонка военных патрулей. В команде участвовало четыре человека – старший офицер (лидер патруля), младший офицер и двое рядовых. У каждого было оружие и солдатский ранец. Общая масса всех ранцев должна была составлять минимум 24 кг. Спортсменам нужно было на на лыжах преодолеть 25 км, поражая мишени. Чемпионом стала сборная Швейцарии.

Скиджоринг

Этот вид спорта отец современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен впервые увидел в Скандинавии. Ему скиджоринг настолько понравился, что почетный президент МОК добился его включения в демонстрационную программу Олимпиады-1928 в Санкт-Морице.

Суть соревнований – лыжники цепляются тросами к лошадям и на скорость преодолевают дистанцию в 1900 метров.

На Играх-1928 было всего три участника и все из Швейцарии. Победил Рудольф Веттштейн.

Айшток

На Играх-1936 года в немецком Гармиш-Партенкирхене прошли соревнования по айштоку. Это такая себе баварская разновидность керлинга. Суть игры похожая. Штоки нужно бросать либо на дальность, либо на точность. На Олимпиаде-1936 бросали на дальность. В командном соревновании победила Австрия, в личном первое место занял австриец Георг Эденхаузер, запустивший шток на 154,6 метра.

Еще раз айшток был в программе Игр в 1964 году в австрийском Инсбруке.

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Зимнее многоборье

На зимних Олимпийских играх 1948 года в Санкт-Морице проводились соревнования по зимнему пятиборью. Программа состояла из лыжной гонки, стрельбы из пистолета, скоростного спуска на лыжах, фехтования на шпагах и конного кросса. Все три призовых места остались за шведами. Чемпионом стал Густаф Линд.

Хоккей с мячом

Лишь раз этот вид спорта был на Олимпиадах в качестве показательных соревнований. Тогда в Осло-1952 в турнире приняли участие всего три сборные – Норвегия, Швеция и Финляндия.

Команды выиграл друг у друга, набрав по два очка. Чемпионами стали шведы, у которых была лучшая разница заброшенных и пропущенных мячей.

Лыжный балет

Демонстрационные соревнования проходили на Играх в 1988 и 1992 году. Спортсмены выполняли под музыку единую композицию упражнений и элементов из гимнастики, акробатики, фигурного катания, горных лыж и прыжков на батуте. На Играх-1988 победителями стали Херманн Рейтенберг (Германия) и Кристин Росси (Франция).

Спид-скиинг

Соревнования были включены в демонстрационную программу Альбервилля-1992. Задача спортсмена – набрать максимальную скорость на определенном участке трассы. Во время тренировки на Олимпиаде погиб швейцарец Николя Бошате. Возможно, это и повлияло на то, что спид-скиинг больше не включали в программу Игр.

А победителями тогда стали Мишель Пруфер (Франция), развивший скорость 229,299 км/ч и Тарья Мулари (Финляндия) – 219,245 км/ч.

Интересно было бы вам посмотреть на эти виды спорта в нынешних реалиях? Какие бы включили в программу Белых Олимпиады? Голосуйте за несколько!

Какой вид спорта вы бы хотели увидеть на современных Олимпийских играх? Гонки на собачьих упряжках Гонки военных патрулей Скиджоринг Айшток Зимнее многоборье Хоккей с мячом Лыжный балет Спид-скиинг