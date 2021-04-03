Гонщица попала в жуткую аварию на старте новой серии гонок на электромобилях

Автомобиль сделал пять оборотов, прежде чем упал на крышу

Немецкая гонщица Клаудия Хюртген попала в аварию во время квалификации к первому этапу новой внедорожной серии Extreme E, где соревнуются электромобили.

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На одном из поворотов немка потеряла управление, заднюю часть автомобиля занесло, и он перевернулся, сделав пять оборотов в воздухе, и упал на крышу. Несмотря на жуткие кадры, сама Хюртген не пострадала. Она смогла самостоятельно покинуть автомобиль.

Кстати, квалификацию выиграла команда бывшего чемпионат Формулы-1 Нико Росберга, опередив… команду Льюиса Хэмилтона. Да-да противостояние бывших пилотов Мерседеса перенеслось в другой класс автогонок.

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