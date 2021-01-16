Гонщица ушла в порно, а ее страницу заблокировали за слишком откровенные фото

И как теперь ей зарабатывать на жизнь?

Бывшая гонщица Рене Грейси пожаловалась, что Instagram забанил ее страницу за слишком откровенные фото. Это и не удивительно, большинство снимков девушки настолько интимные, что приходится прикрывать свои прелести звездочками или смайликами.

Аккаунт красавицы насчитывал более 750 тысяч фанатов. Девушка зарабатывает тем, что продает свои интимные фото и видео всем желающим, хотя могла бы стать успешной гонщицей. Еще в 19 лет она стала первой девушкой-гонщицей в истории австралийского Кубка "Порше Каррера".

Впрочем, Рене признавалась, что на продаже интимного контента зарабатывает намного больше, чем в гонках. Недавно она даже снялась в совместном ролике с австралийской серфингисткой Элли-Джин Коффи. Удивительно, как Instgaram не удалил и ее аккаунт.

Читайте также: