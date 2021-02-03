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Гонщик Формулы-1, едва не сгоревший заживо в чудовищной аварии, возвращается в гонки

3 февраля, 17:11

Александр Трикиша

Знаменитый гонщик пока не спешит уходить на пенсию

Швейцарский пилот Ромен Грожан после чудовищной аварии во время Гран-при Формулы-1 в Бахрейне возвращается в спорт. Следующий сезон он проведет в команде Dale Coyne Racing в серии IndyCar, сообщает Racer.

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Напомним, что на Гран-при Бахрейна Грожан врезался в барьеры на скорости 221 км/ч. И каким-то чудом 34-летний гонщик, побывавший в эпицентре взрыва, выжил, отделавшись ожогами обеих рук. В охваченной пламенем машине он провел, по данным Sky, до 20 секунд. Позже гонщик вернулся в бинтах на место аварии, чтобы поблагодарить работников трассы.

За свою карьеру в Формуле-1 Ромен десять раз пробивался в тройку призеров, однако ни разу не побеждал. По окончании сезона он покинул команду "Хаас", где его заменит сын легендарного Михаэля Шумахера Мик.

Страшная авария пилота "Хаас" Ромена Грожана Видео: Reuters

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автоспорт Ромен Грожан IndyCar

Источник: Сегодня|Спорт

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