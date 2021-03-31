Гора мускулов: Беленюк похвастался готовностью к пляжному сезону

Борец-депутат на этом снимке вполне может сойти за бодибилдера

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, депутат ВР Жан Беленюк похвастался мускулатурой, которой вскоре будет козырять на пляже. Фотографией с кубиками спортсмен-политик поделился у себя в Instagram.

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"Ну что, ребята, скоро стартует пляжный сезон, так что пора включаться", – подписал 30-летний Беленюк снимок, как он качается при помощи гантелей. При этом Жан отметил, что телосложению, как у бодибилдера, обязан биодобавкам венгерского производства

Ранее Беленюка вызвали на драку за путевку на Олимпиаду. Чемпион Европы-2020 Семен Новиков хочет в личной схватке с Жаном определить, кто достоин представить Украину в Токио.

Семен Новиков и Жан Беленюк / Фото: Instagram

Однако в сборной Украины заявили, что этой схватки не будет, в Токио выступит Беленюк, а Новиков сможет претендовать на участие в ближайших Играх, только если Жан получит травму.

Жан Беленюк. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Олимпиада в Токио, перенесенная с 2020 года из-за ситуации с коронавирусом, должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.