"Горняки" меняют защиту на Лигу Европы: составы на матч "Шахтер" – "Рома"

Сегодня в Киеве в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" примет римскую "Рому". Начало поединка – в 19:55. Наставники команд уже назвали стартовые составы. Мультимедийная онлайн-трансляция "Шахтер" – "Рома" доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями, яркими фото и видео.

"Рома" – "Шахтер" / Фото: Reuters

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"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко, Майкон, Маркос, Алан Патрик, Тете, Соломон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Пятов, Хочолава, Бондарь, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Сиприано, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо.

Бросается в глаза, что в защиту "горняков" вернулся Сергей Кривцов, который в понедельник отпраздновал 30 лет. А вот "Рома" сыграет без травмированного Мхитаряна.

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"Рома": Лопес – Ибаньес, Кристанте, Кумбулла – Карсдорп, Диавара, Вильяр, Спинаццола – Карлес Перес, Педро – Майораль

Запасные: Миранте, Фузато, Пеллегрини, Джеко, Сантон, Манчини, Бруно Перес, Калафьори, Эль-Шаарави.

В первом матче неделю назад итальянцы в Риме одержали победу со счетом 3:0. Счет открыл Пеллегрини, а после перерыва отличились Эль-Шаарави и Манчини. Для прохода в следующий раунд "Шахтеру" необходимо забить минимум три мяча и при этом не пропустить, переведя игру в экстра-таймы. Или же выиграть с разницей в 4 гола.

Ранее комментатор заявил, что "Шахтер" обыграет "Рому".