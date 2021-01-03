Горячая фитнесс-тренер бросила бывшую звезду НБА и, говорят, украла пароли от соцсетей

Бывшая звезда НБА Ламар Одом заявил, что с концами расстался со своей невестой Сабриной Парр, и обвинил девушку в краже паролей от его аккаунтов в соцсетях. Пара уже расставалась буквально в ноябре из-за проблем Одома, который никак не справится с наркотической и алкогольной зависимостью. Но вскоре помирилась и отпраздновала это путешествием.

"К сожалению, мои аккаунты сейчас находятся в руках моей бывшей. Мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить мои пароли и вернуть мне доступ к соцсетям. Если вы знаете кого-то, кто мог бы сделать это для меня, свяжитесь с моими менеджерами", – приводит слова Одома Fadeaway World.

Сабрина Парр, которая является знаменитым фитнес-тренером и матерью-одиночкой, уже успела отреагировать на заявление бывшего жениха:

"Обвинения Ламара меня разочаровали. Да, мы с ним уже не вместе, разлад у нас произошел давно. Я предпочитаю молчать о ситуации и предлагаю ему поступать так же. Мы оба знаем правду, и я вас заверяю, что с его стороны звучат ложные обвинения", – заявила Парр.

Напомним, что Ламар Одом выступал в НБА с 1999 по 2013 год, дважды становился чемпионом вместе с "Лос-Анджелес Лейкерс" в одной команде с Коби Брайантом – в 2009 и 2010 годах. В сезоне-2010/2011 Ламар был признан лучшим игроком лиги.

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